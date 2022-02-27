شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن ضوابط نقل المعلمين بين المديريات لتحقيق الراحة النفسية لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط نقل المعلمين بين المديريات التعليمية، سواء بالبدل المتكافئ أو غير المتكافئ، حيث طالبت الوزارة ذكر كيفية النقل سواء بالبدل المتكافئ أو غير المتكافئ والدرجة المالية حتى لا يتم تعطيل تنفيذ هذه الأوامر من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتماشيا مع مصلحة المعلمين لتحقيق الراحة النفسية لهم فى النقل بين المديريات التعليمية الراغبين فى النقل إليها لظروفهم العائلية.

وطالبت الوزارة فى خطاب لها بتيسير تنفيذ الأوامر التنفيذية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.

وكانت الوزارة، أعلنت عن بدء تسجيل المعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021 والذي يبلغ عددهم أكثر من 70000 سبعون ألف معلم، السبت الموافق 26/2/2022، وذلك عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform

وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، إن الوزارة، بقيادة الدكتور طارق شوقي، نجحت في الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021 والذي يبلغ عددهم أكثر من 70000 معلم، وذلك تيسيرًا على السادة المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمى، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).

وأضاف إن الإدارة العامة للمعلومات بالأكاديمية صممت البرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقي 2020 – 2021، وفقًا للحقائب التدريبية والأنشطة التربوية التي تم إعدادها مسبقًا بواسطة متخصصين بالأكاديمية المهنية للمعلمين وبعض الخبراء من التربويين وأساتذة الجامعات التي تم الاستعانة بهم.

وتناشد الأكاديمية المهنية للمعلمين، أعضاء هيئة التعليم على التسجيل والحجز في المواعيد المحددة بالجدول، المرفق بالبيان، وذلك للتيسير على المعلمين المستهدفين، وأهمية قراءة الإرشادات الموجودة على المنصة والتواصل مع الدعم الفني لفرع الأكاديمية التابع له بمحافظته في حال واجهتهم أي صعوبات.