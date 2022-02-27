شكرا لقرائتكم خبر عن التموين للمواطنين: ما حدش يخزن حاجة كافة السلع الاستراتيجية آمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن تماماً ومستعدون لشهر رمضان، وعلى المواطنين عدم تخزين السلع، مشدداً على أن القيادة السياسية تدرس المشهد العالمى بدقة وكما تمكنت من توفير كافة السلع خلال أزمة كورونا فهى قادرة على تجاوز أي أزمة أخرى.

وأضاف "خليل"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أن الدولة لديها دراسة استراتيجية للتعامل مع كافة السيناريوهات للحد من الكوارث والمخاطر، وتابع:" محدش يخزن حاجة السلع الاستراتيجية آمنة".

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين لدينا مخزون استراتيجى من القمح 4 كافى لمدة 4 شهور خلاف ما سوف يتم استقباله خلال موسم الحصاد الجديد، وتابع:"لن تحدث أزمة خلال شهر رمضان وعلى المواطنين عدم تخزين السلع".