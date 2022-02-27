شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة نظافة القاهرة تجدد السيارات المتهالكة.. ودخولها الخدمة مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء إيهاب الشرشابى رئيس الهيئة، بإصلاح السيارات داخل ورش الإصلاح بالهيئة، تم إصلاح وصيانة 10 سيارات خلال يومين فقط، وهو ما يوفر أموال الصيانة والإصلاح على الدولة بشكل كبير.

وأضافت الهيئة، أنه يتم إعادة استخدام السيارات المركونة منذ فترات طويلة، وذلك بعد إصلاحها بالكامل، بدلا من تخريدها وبيعها بأسعار زهيدة، وهو ما أسفر عن دخول عدد كبير من السيارات القديمة الخدمة مرة أخرى بعد تجديدها بالكامل.

وأوضحت الهيئة، أنه جارى تجهيز السيارات الموجودة حالياً في الورش الرئيسية بالزاوية تحت الإصلاح من أعمال ميكانيكا وسمكرة ودهان وكهرباء وتحسين مظهر وعمرات محركات، وذلك بأيدي الحرفين والفنيين والمهندسين من أبناء الورش الرئيسية بالزاوية وتحت إشراف مدير عام الورش الرئيسية بالزاوية.