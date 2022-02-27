شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: التزام المدارس بتعقيم الفصول وتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم الفصول بشكل مستمر حرصا على سلامة وصحة الطلاب، موضحة أن المدارس ملتزمة بتطبيق الضوابط الصحية التى أعلنتها وزارة الصحة والسكان.

وانطلق السبت 19 فبراير الجارى، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021,2022، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم تحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي.