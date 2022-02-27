استمرار فتح باب الالتماسات على نتيجة امتحانات الترم الأول بآداب القاهرة

القاهرة - سامية سيد - تواصل كلية الآداب بجامعة القاهرة فتح باب التقدم بالتماسات على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول إلكترونيا من خلال منصة الكلية.

وكان الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أكد الانتهاء من إعلان كافة نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بالنسبة لطلاب البكالوريس سواء البرامج الساعات المعتمدة أو الشعب والأقسام المختلفة بالكلية.

وأضاف الدكتور شريف شاهين فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن نسبة النجاح مرتفعة وتتفاوت من مادة لأخرى، مشيرا إلى أن هناك بعض المواد وصلت نسبة النجاح بها لأكثر من 75% وحتى 90% على حسب طبيعة كل مادة.