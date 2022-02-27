كورونا في 24 ساعة| تحذير لمرضى الكلى.. و3 أنواع شائعة من أوميكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - سجلت وزارة الصحة المصرية أمس السبت 35 حالة وفاة جديدة، و1743 إصابة بفيروس كورونا.

ويرصد الخليج 365 أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

35 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 1200 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 410948 حتى اليوم.

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دراسة: كورونا يعرض الحامل وجنينها الى مخاطر ما بعد الولادة

كشفت دراسة حديثة، أن الإصابة بفيروس كورونا، أثناء الحمل تعرض المرأة والجنين الى مخاطر عدة، إذ تزيد من خطر الولادة القيصرية قبل الأوان، والولادة المبكرة جدا، والولادة الميتة، وحاجة إلى قبول الطفل في وحدة حديثي الولادة.

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هل فيروس كورونا وسيلة للتخلص من السمنة؟.. أخصائي روسي يكشف

كشف أخصائي الوبائيات الروسي، نيقولاي ماليشيف أن المريض المصاب بفيروس كورونا يمكن أن يبدأ بسرعة في فقدان كتلة العضلات.

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طبيب يحذر مرضى الكلى: هناك عواقب لا رجعة فيها بعد كورونا

يمكن أن تسبب عدوى فيروس كورونا، لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة، عواقب لا رجعة فيها، وفق ما ذكر عالم الفيروسات الروسي بيتر تشوماكوف.

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أعراض 3 أنواع شائعة من أوميكرون.. لماذا لا ينبغي الاستخفاف بها؟

أوميكرون هو أحدث متغير، ويمثل حاليًا غالبية عدوى كورونا في جميع أنحاء العالم، وقالت منظمة الصحة العالمية (WHO) إن متغير Omicron المثير للقلق هو حاليًا المتغير السائد الذي يتم تداوله على مستوى العالم.

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كورونا اليوم: 3 أنواع شائعة من أوميكرون.. وهكذا تكتشف ارتباط ألم المعدة بالفيروس

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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التعليم العالي: إجراءات حاسمة لتطعيم كافة طلاب الجامعات

افتتح خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور محمد عثمان الخُشت القائم، مبنى كلية الآداب بعد الترميم الأثري له.

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هل يمكن استخراج شهادة لقاح كورونا "بدل فاقد"؟ الصحة تجيب

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مدى إمكانية استخراج شهادة لقاح كورونا في حالة فقدها أو تلفها.

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الصحة: انخفاض متدرج في أعداد الإصابات بكورونا في الموجة الخامسة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الأيام القليلة الماضية نشهد انخفاض متدرج في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، والأعداد التي تحتاج لدخول المستشفيات، مشيرًا إلى أن هذه علامة قد تكون مبكرة للقطع بأننا في منحنى الانخفاض أو انتهاء الموجة ولكنها مؤشرات جيدة.

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