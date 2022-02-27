سعر الوحدة ومدة التمويل.. كيف تحسب قسط شقتك إلكترونيًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خدمة جديدة لأول مرة في الطرح الجديد من شقق سكن مصر ودار مصر وجنة، وهي حاسبة إلكترونية تمكن المواطن من احتساب القيم التقديرية لمبلغ التمويل العقاري وقيمة الأقساط الشهرية في ضوء سعر الوحدة السكنية والدخل الخاص بصاحب الطلب، وسنه عند التمويل.

ويمكن استخدام الحاسبة الإلكترونية عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وتطلب حاسبة القررض، بعض المعلومات مثل سعر الوحدة وسن المتقدم، ودخل المتقدم ونسبة الخصم ممن الدخل الشهري، وعدد سنوات التمويل، حيث يتم التمويل حتى سن الـ60، وسن الـ75 لأصحاب المعاشات.

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، آخر موعد للتقديم على الموقع الإلكتروني، لحجز شقق جنة وسكن مصر ودار مصر.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن عملية التقديم لحجز وحدات متوسطي الدخل (سكن مصر، دار مصر، جنة) عبر الموقع الإلكتروني مستمرة حتى يوم 8 مارس المقبل، وذلك ضمن مُبادرة رئيس الجمهورية لتوفير وحدات سكنية لكافة فئات المواطنين بتيسيرات خاصة من البنك المركزي المصري وذلك في ضوء مباردته للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصى 30 سنة وفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصى 25 سنة.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه لا توجد أفضلية بين المواطنين الذين يقومون بعملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني خلال الساعات الأولى من فتح باب التسجيل ومن يقومون بالتسجيل في نهاية المدة

وأوضحت عبد الحميد أن الفارق الأساسي في عملية حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن الإعلان يكمن في أسبقية الحجز عبر الموقع الإلكتروني بعد فتح باب الحجز، والذي يتم خلال فترتين: الأولى يوم 15/3/2022 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز، والثانية من الساعة التاسعة صباحاً يوم 16/3/2022 حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل يوم 24/3/2022 لكافة المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز).