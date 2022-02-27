اليوم.. نظر دعوى نزار الفارس ضد رانيا يوسف لتعويضه 5 ملايين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، دعوى الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف.

وأقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلًا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف، وطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حقه على مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا).

وجاء في الدعوى أن الإعلامي نزار الفارس أنه بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس) وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات ولكنه فوجئ أنها تتهمه تارة بالتحرش بها وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلًا.

وأضاف أنه ينتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني.

وصرح بأن موكله الإعلامي العراقي نزار الفارس تعرض للسب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لكون وصف "متحرش على أي شخص يعد قذف معاقب علية قانونا".