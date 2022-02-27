شكرا لقرائتكم خبر عن 92 ألف مستفيد من 43 ليلة عرض مسرحى بقرى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبادرة في تحسين المعيشة والاستثمار في البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعي مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية)، فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني)، وتستهدف الوصول لـ 4670 قرية وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالي سكان مصر.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال الأسبوع الماضي، المساهمات الثقافية والفنية بالمبادرة؛ مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالثقافة والفنون، باعتبارها إحدى أدوات القوة الناعمة، التي تشكل وجدان الإنسان المصري وتسهم في بناء شخصيته.

وتتمثل جهود " الثقافة " في مبادرة حياة كريمة، خلال الفترة الأخيرة في:

- تنفيذ 43 ليلة عرض من خلال مسرح "المواجهة والتجوال" بعدد من المحافظات شملت 32 قرية، باستفادة 92 ألف مواطن

- تنظيم مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة لجميع الفئات العمرية ومختلف الشرائح الاجتماعية، وتفعيل أنشطة اكتشاف المواهب بالقرى.

- تنفيذ 229 نشاطا ثقافيا بمحافظة الإسماعيلية بالمسارح المتنقلة، خلال شهر يناير باستفادة أكثر من 8 آلاف مواطن .

- تزويد 58 مكتبة مدرسية بالعديد من المراحل التعليمية بنحو 10813 كتاباً و 2500 مطوية ثقافية.

- اعتماد نموذج تصميم كشك مبادرة "كتابك" لتعميمه على المراكز الرئيسية .

- لقاءات دوار العمدة، وإقامة بعض الورش الفنية للتدريب على الحرف التراثية.

- تقديم الفعاليات الثقافية والفكرية المتنوعة بالقرى المختارة.

- افتتاح فصول للموهوبين من طلاب المدارس لاكتشاف وتبنى النابغين منهم ورعايتهم.

- حملة "موهبتك حياة" لتنمية مهارات المواطنين من الشباب والفتيات.

- إنشاء وتطوير الحضانات ومراكز تأهيل ذوى الإعاقة والاكتشاف المبكر

- تقديم حكايات الاراجوز للأطفال وورش عمل تدريبية وأدبية وعروض للفنون الشعبية