شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات إصلاح التعليم الفنى وربط خريجيه بسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر
- التنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص وشركاء التنمية المعنيين.
- تحديد مواصفات الخريج ومتطلبات سوق العمل من الفنيين.
- تطوير التعليم الفني في مصر وفقًا للمعايير الدولية.
- تلبية طلب سوق العمل على القوى العاملة الماهرة.
-يعتمد التطوير على الجودة ومواءمة البرامج لاحتياجات سوق العمل.
- الارتقاء بكفاءة المعلمين والمدربين واشراك أصحاب العمل.
- تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفنى.
- دعم في تطوير معايير الجودة واللوائح التنفيذية من قبل جميع شركاء التنمية الرئيسيين.
- تطوير 86 منهجا دراسيا حسب منهجية الجدارات من إجمالي 125 منهجا.
- انتهاء تغيير مناهج التعليم الفنى لتقوم على الجدارات بحلول 2024.
- إدراج أكاديمية معلمي التعليم الفني (TVETA) ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة.
- استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل.
- من أبرز المناهج الحديثة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعى.
- زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الفنى سنويا.
- تحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج وزيادة عدد طلابها لـ 10%.
- زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد وصولها حاليا إلى 36 مدرسة.
- إجراء مسح دولي لاحتياجات أسواق العمل في أوروبا ودول الخليج من العمالة المصرية .
- تحديد المهارات والمؤهلات اللازمة بهدف تطوير برامج لتلبية هذه الاحتياجات.