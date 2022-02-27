شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات إصلاح التعليم الفنى وربط خريجيه بسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات وخطة إصلاح منظومة التعليم الفنى وربط خريجيه بسوق العمل المحلى والدولى، نرصد فى التقرير التالى أبرز التفاصيل.

- التنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص وشركاء التنمية المعنيين.

- تحديد مواصفات الخريج ومتطلبات سوق العمل من الفنيين.

- تطوير التعليم الفني في مصر وفقًا للمعايير الدولية.

- تلبية طلب سوق العمل على القوى العاملة الماهرة.

-يعتمد التطوير على الجودة ومواءمة البرامج لاحتياجات سوق العمل.

- الارتقاء بكفاءة المعلمين والمدربين واشراك أصحاب العمل.

- تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفنى.

- دعم في تطوير معايير الجودة واللوائح التنفيذية من قبل جميع شركاء التنمية الرئيسيين.

- تطوير 86 منهجا دراسيا حسب منهجية الجدارات من إجمالي 125 منهجا.

- انتهاء تغيير مناهج التعليم الفنى لتقوم على الجدارات بحلول 2024.

- إدراج أكاديمية معلمي التعليم الفني (TVETA) ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة.

- استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل.

- من أبرز المناهج الحديثة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعى.

- زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الفنى سنويا.

- تحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج وزيادة عدد طلابها لـ 10%.

- زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد وصولها حاليا إلى 36 مدرسة.

- إجراء مسح دولي لاحتياجات أسواق العمل في أوروبا ودول الخليج من العمالة المصرية .

- تحديد المهارات والمؤهلات اللازمة بهدف تطوير برامج لتلبية هذه الاحتياجات.