الارشيف / أخبار مصر

خطوات إصلاح التعليم الفنى وربط خريجيه بسوق العمل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات إصلاح التعليم الفنى وربط خريجيه بسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات وخطة إصلاح منظومة التعليم الفنى وربط خريجيه بسوق العمل المحلى والدولى، نرصد فى التقرير التالى أبرز التفاصيل.

 

- التنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص وشركاء التنمية المعنيين.

- تحديد مواصفات الخريج ومتطلبات سوق العمل من الفنيين.

- تطوير التعليم الفني في مصر وفقًا للمعايير الدولية.

- تلبية طلب سوق العمل على القوى العاملة الماهرة.

-يعتمد التطوير على الجودة ومواءمة البرامج لاحتياجات سوق العمل.

- الارتقاء بكفاءة المعلمين والمدربين واشراك أصحاب العمل.

- تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفنى.

- دعم في تطوير معايير الجودة واللوائح التنفيذية من قبل جميع شركاء التنمية الرئيسيين.

- تطوير 86 منهجا دراسيا حسب منهجية الجدارات من إجمالي 125 منهجا.

- انتهاء تغيير مناهج التعليم الفنى لتقوم على الجدارات بحلول 2024.

- إدراج أكاديمية معلمي التعليم الفني (TVETA) ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة.

- استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل.

- من أبرز المناهج الحديثة  تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعى.

- زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الفنى سنويا.

- تحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج وزيادة عدد طلابها لـ 10%.

- زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد وصولها حاليا إلى 36 مدرسة.

- إجراء مسح دولي لاحتياجات أسواق العمل في أوروبا ودول الخليج من العمالة المصرية .

- تحديد المهارات والمؤهلات اللازمة بهدف تطوير برامج لتلبية هذه الاحتياجات.

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا