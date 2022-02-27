شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مركز الإعلام الدولى بإعلام القاهرة حول اليوم العالمى للغة الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأحد 27 فبراير الجاري أولى الفعاليات الدولية التي يعقدها مركز الإعلام الدولي والاتصال الحضاري “IMIC” في كلية الإعلام جامعة القاهرة، والتي تنظم في إطار أنشطة النادي الطلابي التابع للمركز “The IMIC Club”، للاحتفال باليوم العالمي للغة الأم تحت عنوان “Speak The Culture”، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام ورئيس مجلس إدارة مركز الإعلام الدولي والاتصال الحضاري، والدكتورة آلاء فوزي القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز الإعلام الدولي والاتصال الحضاري.

ومن المقرر أن تحتضن قاعة المؤتمرات الرئيسية بكلية الإعلام جامعة القاهرة الفعالية الأولى لمركز الإعلام الدولي والاتصال الحضاري، بمشاركة متحدثين متعددي الجنسيات والثقافات من مصر وألمانيا والصين وباكستان، حيث يقوم كل متحدث بالحديث بلغته الأم للتعريف بها، واستعراض ملامح الثقافة وفرص التعليم والسفر إلى بلاده، كما يُفتَح باب الأسئلة والتفاعل للحضور من الطلاب والباحثين المشاركين في الفعالية.

يشمل برنامج الفعالية عدة عروض تقديمية لكل من؛ دكتور جو شياوينغ – مدرس أجنبي زائر بقسم اللغة الصينية في كلية الآداب جامعة القاهرة، والسيدة إيرين الخرازاتي رئيس مكتب الاتصال بالقاهرة التابع لجامعة ماربورغ الألمانية، ودكتور تباسم مينهاس، خبير اللغة الأردية بكلية الدراسات الإنسانية في جامعة الأزهر، ورئيسة قسم اللغة الأردية والدراسات الإسلامية في مدرسة باكستان الدولية، والأستاذ الدكتور أشرف فهمي موسى، مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف.

وفي إطار التعاون المشترك بين مركز الإعلام الدولي والاتصال الحضاري ومكتب العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، تستضيف كلية الإعلام وفدا طلابيا من بولندا لحضور فعالية "اليوم العالمي للغة الأم".

ويُعد مركز الإعلام الدولي والاتصال الحضاري مجمع معرفي دولي يستهدف التواصل والتبادل العلمي مع الجامعات والمؤسسات الدولية، من أجل تنمية معارف وخبرات الشباب من الطلاب والباحثين المصريين، وتعزيز فرص التعليم والعمل المتاحة لهم في مختلف مجالات الإعلام وتقنيات الاتصال الدولي. وتشمل أنشطة المركز عقد اتفاقيات التعاون الدولي، وإقامة الفعاليات الدولية، وإجراء البحوث والتعاون الدولي في مجال البحث العلمي، وتنظيم برامج التبادل الطلابي، والورش والبرامج التدريبية. وبالإضافة لذلك، يتضمن المركز نادي طلابي دولي “The IMIC Club” لتوفير مساحة حرة يشارك فيها الطلاب المصريين والوافدين في العديد من الأنشطة التعليمية والثقافية وتقديم الأعمال الإبداعية والفنية.