هيئة الدواء: السرنجات أحادية الاستخدام تمنع انتشار الأمراض المنقولة بالدم

وتابعت هيئة الدواء المصرية: تعمل المحقنة أحادية الاستخدام من خلال نظام مضخة مكبس بسيط وبعد الاستخدام يتم جمعها عادة في "صندوق الأمان" حاوية خاصة مصممة لحمل معدات الحقن الملوثة ويتم حرقها.

وأضافت : هناك أنواع مختلفة من المحاقن ذات الاستخدام الواحد، وهي المحاقن الصغيرة (1-10 مل) المستخدمة لحقن الأدوية والمحاقن متوسطة الحجم (10-12 مل) للأنابيب بالقسطرة والمحاقن الكبيرة (20 -70 مل) للإجراء الطبي الخاص بعملية غسل أو تنظيف تجويف أو سطح بتيار من الماء أو محلول آخر.​