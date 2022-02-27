شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تعقد امتحانات الطلبة المتغيبين عن امتحان الترم الأول خلال الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد المدارس امتحان للطلبة المتغيبين عن امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الجارى، حيث أعلنت المدارس جداول الامتحانات، مؤكدة أنه يتم عقد الاختبارات للطلبة المتغيبين عن اختبارات الترم الأول أثناء اليوم الدراسى، فى لجنة داخل المدرسة مع استمرار اليوم الدراسى بشكل طبيعى دون الإخلال بالحصص الدراسية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قررت عقد امتحانات خلال الفصل الدراسي الثاني للطلاب الذين تخلفوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر يقبله مدير المدرسة بالنسبة لطلاب النقل وعذر يقبله مدير المديرية لطلاب الشهادة الإعدادية.

وانطلق السبت 19 فبراير الجارى، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021,2022، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم تحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي.