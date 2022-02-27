تعرف على ما تم تنفيذه لتطوير قرية الفواخير بمصر القديمة

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة القاهرة أعمال تطوير قرية الفواخير، بمصر القديمة، ونستعرض فى النقاط التالية آخر ما تم تنفيذه بالقرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى عقب زيارته الأخيرة للقرية.

ـ يتم تسويق المنتجات والتنسيق لوضع المكان على الخريطة السياحية .

ـ إضافة خدمات كمسجد ومساحات خضراء ومعارض وأماكن ترفيهية .

ـ يتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتحديد الاحتياجات الخاصة بمدرسة تعليم الحرفة بالقرية تمهيدًا لإقامتها .

ـ يجرى مراجعة كافة المرافق مثل الغاز والمياه والكهرباء ومدى كفاءة وجاهزية الأفران لرفع كفاءتهم .

ـ تم وضع قرية الفواخير بالفسطاط على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستوى المحلي والعالمى .