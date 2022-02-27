شكرا لقرائتكم خبر عن "لو بتلبس 15 كيلو ملابس".. 10 معلومات تجعلك عبئا على البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إحدى الوكالات البيئية الأوروبية، في تقرير لها، أن كل مواطن من مواطني الاتحاد الأوروبي يشتري 15 كيلو جراماً من الملابس والمنسوجات سنوياً، وأنه لهذه الملابس انعكاسات على البيئة بسبب عملية التصنيع.

خلال هذا التقرير نوضح أهم 10 أسباب تجعل الملابس عبئا على البيئة