شكرا لقرائتكم خبر عن "لو بتلبس 15 كيلو ملابس".. 10 معلومات تجعلك عبئا على البيئة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت إحدى الوكالات البيئية الأوروبية، في تقرير لها، أن كل مواطن من مواطني الاتحاد الأوروبي يشتري 15 كيلو جراماً من الملابس والمنسوجات سنوياً، وأنه لهذه الملابس انعكاسات على البيئة بسبب عملية التصنيع.
خلال هذا التقرير نوضح أهم 10 أسباب تجعل الملابس عبئا على البيئة
- تصنيع 15 كيلو جراما من الملابس يتطلب391 كيلوجراماً من المواد الخام.
- يستهلك 15 كيلو جراما من الملابس 9 أمتار مكعبة من المياه.
- يستحوذ 15 كيلو جراما من الملابس على 400 متر مربع من الأرض للشخص الواحد.
- يترك استخدام 15 كيلو جراما من الملابس أثراً كربونيا يبلغ حوالى 270 كيلو جراماً.
- نصيب الفرد من استهلاك مواطني الاتحاد الأوروبي عام 2020 يقدر بنحو 14.8 كيلو جرام.
- تصنف 6.1 كيلو جرام من الملابس ما بين السترات إلى الجوارب.
- و6 كيلوجرامات من المنسوجات المنزلية كالفراش والسجاد.
- و2.7 كيلو جرام من الأحذية.
- معظم استهلاك الموارد والانبعاثات يحدث في آسيا .
- الأشخاص في البلدان الغنية لديهم استهلاك أعلى من 15 كيلو جراما.