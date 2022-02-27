شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تسجل استمارة طلبة الثانوية العامة لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطلبة الذين تخلفوا عن تسجيل استمارة الثانوية العامة فى المواعيد المحددة قبل يوم 24 فبراير الجارى يتوجهوا إلى المدارس التابعين لها لتسجيل استمارة التقدم للامتحانات، موضحة أنه لن يضار اى طالب لم يسجل الاستمارة ولن يتم منع أى طالب تأخر عن تسجيل الاستمارة الإلكترونية من دخول الامتحانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أتاحت لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022 خلال الفترة من 25 يناير الماضى حتى 24 فبراير الجارى.

وكانت الوزارة أكدت أنه يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين وأخر عامين على نظام المنازل، مشيرا إلى أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

وأكدت الوزارة، أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.