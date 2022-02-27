شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: تقديم الدعم والإقامة المجانية لـ6226 سائحا أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إن هناك 6226 سائحا إوكرانيا متواجدين الآن فى البحر الأحمر، سيتم تقديم كافة التسهيلات لهم لحين إيجاد آلية لعودتهم لبلادهم، موضحاً أنه سيتم توفير كافة أوجه الدعم لهم وإقامة بدون مقابل عقب انتهاء مدد حجزهم، وتابع:"المنشآت السياحية تكفلوا بذلك".

وأضاف "حنفى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أن الدولة المصرية لن تدخر أى جهد فى توفير الدعم اللازم للسائحين الأوكرانيين.

ونفى محافظ البحر الأحمر، ما تردد بشأن وجود اشتباكات بين السائحين الروس والأوكرانيين، وتابع:" لم يحدث أى اشتباك بين السائحين الروس والأوكرانيين كما تم ترديده اليوم".

وتعليقاً على تدفق السياحة الروسية، قال "حنفى"، أن 18 طائرة روسية تقل سائحين روس وصلت المحافظة اليوم، وتابع:"السياحة الروسية مستمرة".