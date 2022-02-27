شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: السياحة الروسية لم تتوقف.. ولدينا 6 آلاف سائح أوكرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إن وزارة السياحة والآثار، حرصت من خلال غرفة المنشآت الفندقية، على ضرورة استمرار إقامة السياح الأوكرانيين والروس وتقديم كافة التسهيلات الخاصة لهم، وعدم الامتناع عن تقديم أى خدمات كانت تقدم لهم لحين إيجاد الحل المناسب لإعادتهم، وجميع المنشآت السياحية ملتزمة بذلك.

وكشف محافظ البحر الأحمر، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، عن أنه فى يوم 24 فبراير الجارى، كان من المفترض أن تصل طائرة لإعادة السائحين الأوكرانيين إلى بلادهم، لكنها لم تأتى، وتم إعادة السائحين الأوكرانيين إلى فنادقهم مرة أخرى، ويبلغ عددهم 6 آلاف سائح، مبينا: "السياحة الروسية لم تتوقف، واليوم وصلت 18 طائرة من موسكو وغادرت 16 طائرة أخرى".

ورداً على سؤال لميس الحديدي: "هل هناك مشاكل بين السياح الأوكران والروس؟ وحول مصير الإقامات والتأشيرات؟"، بين محافظ البحر الأحمر، قائلا: "حتى الآن لم يتم رصد أية مشكلات بين السائحين الأوكران والروس المقيمين فى مصر، وتم تمديد الإقامات بالنسبة للسائحين الأوكران والروس وتتحمل المنشآت السياحية تكلفة تلك الإقامات، وما سيتم مستقبلا سيعود لما ستقوم به وزارة السياحة والدولة بصفة عامة".