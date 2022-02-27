شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: لدينا 5 آلاف مصرى فى أوكرانيا ومهتمون بعودتهم إلى أرض الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك 5 آلاف مواطن مصري من بينهم 3 آلاف طالب في 21 مدينة أوكرانية، موضحة أن الدولة مهتمة بسلامة أبنائها وعودتهم إلى أرض الوطن.

وأضافت نبيلة مكرم خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر" والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قبل قناة "cbc"، أن هناك 22 مواطن مصري تمكنوا من العبور إلى بولندا و100 آخرون إلى رومانيا، لافتة إلى أنه جار التنسيق معهم وتوجيههم وإمدادهم بالمعلومات اللازمة.

وأكدت نبيلة مكرم، أن الوزارة تلقت كافة الرسائل الإلكترونية من الطلاب المصريين وتفريغها بالكامل من أجل التواصل مع وزارة التعليم للوقوف على مستقبل تعليمهم، وتابعت:" لما تواصلت معاهم قالوا أن الدولة في حال عدم اعترافها بالكليات التي ندرس بها سنظل هناك لعل الأزمة تنتهى قريباً..ولذلك ننسق مع التعليم من أجل الحصول على الرد اللازم".