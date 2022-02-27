شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار: الإعلان عن كشف أثرى جديد خلال الفترة المقبلة بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة، إن الأقصر مليئة بالاكتشافات وخلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن كشف جديد، مضيفا أنه وسط الحروب في العالم فإن هذا الكشف بمثابة نقطة نور في مصر والأجانب الموجودين بمصر احتفوا به كثيرا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية أن البيت الذى تم اكتشافه ينتمي لأحد القصور وهو على النيل أمام متحف التحنيط ومكون من دورين ووجد فيه فرن مهم جدًا عمقه 4 أمتار وفيه مجموعة من الألواح منها امنحتب الثاني، وتحتمس الرابع، وهذا الكشف سيظهر الكثير عن المعلومات، مؤكدا :" مجموعة الآثار الملكية التي تم العثور عليها في الأقصر، شيء كبير وهامة ويعتبر من الاكتشافات المصرية لأنه تم على يد فريق مصري بالكامل.

وتابع: "تم العثور على أحد البيوت من العصر الروماني وهو جزء من الحضارة المصرية وكل ما تم فيه من مناظر وكتابة بالهيروغليفية القديمة.