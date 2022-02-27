شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنشيط السياحة: لن نغير إقامة 22 ألف سائح أوكرانى لحين مغادرتهم إلى بلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن هناك من 20 إلى 22 ألف سائح أوكرانى في مصر ولن يتم تغيير نوع الإقامة الفندقية التي قدموا مصر على أساسها لحين وجود آلية تتيح لهم الوصول إلى بلادهم بشكل آمن.

وأضاف "القاضي"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أن السائحين الأوكرانيين ضيوف على هذا البلد وفي حمايتها ورعايتها وهذا هو الخط الذى نسير عليه مع كافة الجنسيات التي تأتى لمصر.

وأكد "القاضي"، أن الهيئة تتواصل مع كافة الفنادق، بشكل مستمر وتؤكد على عدم تحريك أي سائح من غرفته أو نوعية الإقامة التي قدم عليها أو الوجبات التي كان يحصل عليها، وتابع:"لابد أن نعتنى بهم العناية الكاملة".