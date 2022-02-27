المعهد المسكوني للشرق الأوسط ينظم لقاءً تدريبيًا بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

عقد المعهد المسكوني للشرق الأوسط، لقاءً تدريبيًّا، بمقرّ معهد بترا بالمقطم في القاهرة، للطلبة الّذين تقدّموا للمشاركة في الدورة الأكاديمية المسكونية في لبنان.

شارك في اللقاء، بالإضافة إلى الطلبة من مختلف الكنائس المصرية، إلسي وكيل، المديرة التنفيذية للمعهد المسكوني للشرق الأوسط، ومايكل الديب، مسؤول معهد بترا للتدريب، والأب كميل وليم، مدرس العهد القديم بالكلية الإكليريكية الكاثوليكية، والأب باسيليوس صبحي، كاهن كنيسة السيدة العذراء بالزيتون، والدكتور جون دانيال، أستاذ كلية اللاهوت الإنجيلية بالعباسية، والدكتور فيصل فؤاد، كما شارك عبر تطبيق زووم، نورا إدوارد، المسؤولة الإعلامية للمعهد المسكوني في مصر، والدكتور زاهي عازار، رئيس المعهد المسكوني للشرق الأوسط، من لبنان.

انطلقَ اليوم التدريبي بصلاة معدّة من قبل المعهد المسكوني، ثمّ قدّمَ "ديب" جلسةَ تعارف تلا ذلك نقاش لوكيل بعنوان: "لماذا التنشئة المسكونية". بعد الاستراحة، تقسّم الطلاب إلى خمس مجموعات عمل تمحورت حول: "ما هي الوحدة؟"؛ "ما معنى العمل المسكوني وهل هو ضروري ومَن المعني به"؛ وكذلك "أسس العمل المسكوني"؛ و"ماذا حقّقت الحركة المسكوني حتى اليوم".

وفي النصف الثاني من اليوم، ألقى الدكتور جون دانيال مدخلًا كتابيًّا بعنوان: "من هو قريبي؟"، تلاهُ نشاط تعلّمي هادف قدّمه مايكل ديب حول "التعلم عبر الخبرة وبناء المعرفة وصولًا للتغيير". بعدها تم تقدي عرض مفصل حول المعهد المسكوني، نشأته وأهدافه وبرامجه. كما أعطى د. فيصل فؤاد شهادةً حول بدايته في العمل المسكوني، واختتم الدكتور زاهي عازار بكلمة توجيهيّة للطلاب.

يذكر أن المعهد المسكوني للشرق الأوسط هو كيان تربوي يؤمن بالتنشئة المسكونية الأكاديمية للطلبة من الكنائس المختلفة، وتم تأسيسه رسميا في عام 2015م بناء على توصية صادرة من لقاء الشباب المسيحي في الشرق الأوسط الذي نظمه الاتحاد العالمي المسيحي للشرق الأوسط للطلبة عام 2008 وفي عام 2014 عقد اللقاء التأسيسي للمعهد بالتعاون مع الاتحاد ومجلس كنائس الشرق الأوسط.