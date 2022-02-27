​مي حلمي: "رضا عبدالعال عايز 100 ألف عشان نهبد".. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قالت الإعلامية مي حلمي، ردًا على طلب متابعيها في موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" باستضافة الكابتن رضا عبدالعال في حلقة من برنامجها، إن الأخير يطلب 100 ألف جنيه للظهور في الحلقة.

وكتبت مي عبر خاصية الاستوري في "انستجرام": "عاوز 100 ألف جنيه علشان نعمل حلقة هبد، ونقفل القناة، ونشطب سوق الكرة كله ونضحك الناس علينا، ونتكلم على اللاعيبة اللي سعرها مش سعرها".

وأضافت: "ليه أدفع 100 ألف ليه هحلل مع دروجبا؟ هو إحنا حلوين مع بعض أوي في الإعلانات إنما 100 ألف دي أروح بيها المالديف شهر وأطلع كل يوم لايف".

من ناحيته، قال رضا عبدالعال لـ"الخليج 365": "هي كلمتني فعلًا عشان أظهر معاها في البرنامج، وأنا قولتلها، كلمي الشركة المسئولة، لأني ماضي عقد معاها ولازم موافقة كتابية منهم قبل ظهوري في أي وسيلة إعلامية".

وأضاف: "أنا موقع عقدًا للظهور الإعلامي مع شركتين، وهما المسئولتين عن ظهوري في القنوات الفضائية، وبالتالي لابد من موافقة كتابية منهما للظهور في أي وسيلة إعلامية. أنا مش طرف في الموضوع وماليش علاقة بيه، دي حاجات تخص الشركة متخصنيش أنا".