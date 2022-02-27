حركة تنقلات أمن الجيزة.. "نبيل" مأمورا للعمرانية و"كامل" للدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اعتمد اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة حركة تنقلات لقطاع النظام تحديدا منصب المأمور.

الحركة تضمنت تولي العميد وائل الجابري منصب مأمور لقسم شرطة الطالبية، والعميد محمد نبيل مأمورا لقسم شرطة العمرانية والعقيد حسام السيسي مأمورا لقسم شرطة بولاق الدكرور.

شملت الحركة تولي العقيد مصطفى طه مأمورا لقسم شرطة إمبابة، ونقل العقيد أحمد كامل من قسم شرطة ثان الشيخ زايد ليشغل منصب مأمور قسم الدقي وتولي العقيد محمد جودة بدلا منه.

كما تم نقل العقيد كريم سويلم من مركز شرطة كرداسة ليشغل منصب مأمور مركز شرطة أبو النمرس، وتولي العقيد عمرو عبد العزيز بدلا منه.

في المقابل، تولى الرائد حسام العباسي رئيسًا لمباحث العجوزة، و الرائد محمد إدريس رئيسا لمباحث قسم المنيرة الغربية، وتصعيد الرائد أحمد ماهر من معاون مباحث الصف إلى رئيس مباحث مركز العياط.

الحركة شملت تولي العقيد أحمد نجم مفتشا لفرقة أول أكتوبر، والعقيد محمد ربيع مفتشًا لفرقة الشيخ زايد، وتصعيد المقدم مجدي موسى ليغل منصب مفتش فرقة حدائق أكتوبر.

كما شملت الحركة تولي المقدم أحمد يسري منصب وكيل فرقة شمال أكتوبر (كرداسة - منشأة القناطر) في حين تولي العقيد يحيى زغلول منصب مدير مباحث التموين.

كما تم نقل الرائد محمد مجدي إلى إدارة تنفيذ الأحكام بالمديرية، وتولي العقيد محمد سعودي منصب رئيس الترحيلات قادما من إدارة الطرق و المنافذ.