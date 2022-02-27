شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: مصر أكبر دولة على مستوى العالم لديها مخزون فى القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إننا بصدد أن نشهد نظام عالمى جديد خاصة عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، مشدداً على أن هذه الأزمة لن تؤثر سلباً على مصر فيما يخص الأقماح، موضحاً أن استهلاك مصر سنوياً 22 مليون طن ومن المنتظر أن ترتفع بسبب المواليد الجدد، متابعا: ننتج محلياً 10 مليون طن ، من 3.6 مليون فدان.

وأضاف "عشماوى"، خلال حواره ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي، عبر قناة "dmc"، أن 84% من واردتنا من الأقماح تأتى من روسيا وأوكرانيا ولكن لن نتأثر لأننا توسعنا في الرقعة الزراعية ونعمل على زيادتها، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للاستيراد.

وتابع:" لماذا لن نتأثر لأننا توسعنا في زراعة القمح ورفعنا كفاءة الإنتاج للفدان 3 أضعاف، وعددنا مصادر الإمداد من الأقماح مثل فرنسا ورومانيا..الأراضى المصرية من أجود الأراضى التي تساعد على جودة الأقماح".

وأشار "عشماوى"، إلى أن مصر لديها طاقة تخزينية تصل إلى 4 مليون طن بين صوامع وهناجر وشون وهذا المخزون يكفينا لمدة 4 شهور ونصف، بالإضافة إلى 4 مليون طن ستأتى خلال موسم الحصاد، وتابع:"وبهذا تكون مصر اكبر دولة في العالم لديها تخزين في سلعة أساسية"، لافتاً إلى أنه من المستهدف أن نصل في إنتاج القمح لما يكفى 60% من الاستهلاك المحلى.