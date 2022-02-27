شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: مصر أكبر دولة على مستوى العالم لديها مخزون فى القمح والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "عشماوى"، خلال حواره ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي، عبر قناة "dmc"، أن 84% من واردتنا من الأقماح تأتى من روسيا وأوكرانيا ولكن لن نتأثر لأننا توسعنا في الرقعة الزراعية ونعمل على زيادتها، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للاستيراد.
وتابع:" لماذا لن نتأثر لأننا توسعنا في زراعة القمح ورفعنا كفاءة الإنتاج للفدان 3 أضعاف، وعددنا مصادر الإمداد من الأقماح مثل فرنسا ورومانيا..الأراضى المصرية من أجود الأراضى التي تساعد على جودة الأقماح".
وأشار "عشماوى"، إلى أن مصر لديها طاقة تخزينية تصل إلى 4 مليون طن بين صوامع وهناجر وشون وهذا المخزون يكفينا لمدة 4 شهور ونصف، بالإضافة إلى 4 مليون طن ستأتى خلال موسم الحصاد، وتابع:"وبهذا تكون مصر اكبر دولة في العالم لديها تخزين في سلعة أساسية"، لافتاً إلى أنه من المستهدف أن نصل في إنتاج القمح لما يكفى 60% من الاستهلاك المحلى.
وتابع "عشماوى": " الثقافة الاستهلاكية للطعام بمصر تعتمد على الخبز ولذلك ننتج 275 مليون رغيف يومياً من المخابز التموينية خلاف المخابز الأفرنجية"، لافتاً إلى أن تكلفة الرغيف الواحد 70 قرش بينما يباع للمواطن بـ5 قروش، مشدداً على أن هناك أكثر من دراسة من أجل حوكمة الدعم كون هناك 72 مليون مواطن يستفيدون من الدعم ونحن أمام موجات تضخمية عالمية، مضيفاً:" نجحنا نجاح كبير خلال أزمة كورونا في تحمل تكلفة الزيادة في السلع الأساسية..و نرفع من 80 إلى 90% من الموجات التضخمية".