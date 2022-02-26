شكرا لقرائتكم خبر عن نانا زويل في الذكرى الـ79 لميلاد شقيقها: "وحشتني كتير وفخورة بك كثيراَ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نانا زويل، شقيقة الراحل الدكتور أحمد زويل، إن الصمت انتابها في مطلع يوم ذكرى ميلاد شقيقها الراحل العالم الجليل، لأنها اشتاقت له كثيراً، وناجته قائلة "وحشتني"، مرددة كلمات تذكرتها، عبرت عن حبها لشقيقها في ذكرى ميلاده العام الماضي: "اليوم ميلاد أخي، الطفل الهادي، التلميذ النجيب، الشاب الخلوق، العالم المتواضع، فأنت الإنسان والإنسان أنت، البصمة التاريخية التي لن تتكرر، أنت نوبل مصر، أنت صاحب وسام بنجامين فرانكلين، أنت الفارس ورائد الكيمياء".

وأضافت نانا زويل، أنها هذا العام فضلت أن تكون الكلمات التي تتذكر بها شقيقها، أن تكون مرتبطة بموطنه" دسوق"، قائلة: "يا ابن دسوق يا غالي، زويل يا اللي اسمك في العلالي، زويل ابن الأسرة المصرية، ابن حسن وروحية، زويل خريج جامعه اسكندريه، زويل شرفت مصر ووصلت للعالمية، زويل أسست القاعدة العلمية،زويل ستبقى البصمة التاريخية،زويل يا فخري و فخر مصر والعرب بل العالم،وحشتني وقالت نانا زويل: لا يفوتني ان أتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على استكماله منشآت مدينة زويل في المرحلتين الثانية والثالثة وسداد جميع المبالغ المستحقة عن قيمة هذه الإنشاءات من موازنة الدولة حتي تستطيع مدينة زويل مواصلة مسيرتها العلمية المتفردة من خلال إعداد جيل قادر على التفكير ومعالجة الكثير من القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع ومساعدة الاقتصاد المصرى على النمو والازدهار،رحمه الله أخى،يا فخرى ،وفخر مصر بل العالم أجمع.

وأضافت زويل، أنها توجه الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على حرصه على إصدار بيانا إعلاميا يوضح فيه فخر المحافظة بإبنها الراحل الدكتور أحمد زويل،مثنية على كلمات الرقيقة التي ذكرها في ذكرى ميلاد شقيقها ال76 الدكتور أحمد زويل.

وقالت زويل كان من المقرر إقامة احتفالية بذكرى ال76 لمولد شقيقها، ولكن حرصا على صحة محبيه وتلاميذه، من فيروس كوزرنا، فقد تم الاكتفاء بإصدار مدينة زويل فيديو للاحتفال بذكراه توجيه فيه الشكر لزويل على ما قدم للإنسانية عامة ومصر خاصة.