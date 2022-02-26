شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالمتحف الكبير: نستهدف تحويله إلى صديق للبيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منة الله طاهر، منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصرى الكبير، إنه في إطار خطة الدولة الرامية للحفاظ عل البيئة، وتحقيق الاستدامة الشاملة، نعمل الآن على أن يكون المتحف المصرى الكبير صديقا للبيئة، وقائم على المعايير البيئية وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أفرعها.

وأضافت "منة الله طاهر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي، عبر قناة "dmc"، أنه سيتم عدم إهدار الطاقة والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولن يكون هناك أي ضرر بيئى من المتحف على زائريه أو المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى القديم.

ولفتت "منة الله طاهر"، إلى أن هناك بروتوكول تعاون بين المتحف ووزارة البيئة لرصد حجم التلوث، وتابعت: "نعمل على الحفاظ على البيئة التي هي ملك الأجيال القادمة".

وفى سياق آخر عرض البرنامج تقريراً عن إنطلاق النسخة 89 من معرض زهور الربيع بحديثة الأورمان النباتية، والذى يعد أقدم وأهم معرض للظهور في المنطقة ويضم 1500 عارض نوع من النباتات، على مساحة 31 ألف متر ، والذى سيستمر في استقبال ضيوفه، حتى نهاية مارس المقبل.