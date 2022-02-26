الطقس غدا الأحد: شبورة صباحية.. وبرودة شديدة في هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد، على كافة الأنحاء، كما تسجل الحرارة على القاهرة 20 درجة.

وقالت الأرصاد، في بيان، أن حالة الطقس غدًا تكون على النحو التالي حسب المنطقة:

القاهرة الكبرى

- طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ويوجد شبورة مائية في الصباح الباكر.

الوجه البحري

- طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ويوجد شبورة مائية في الصباح الباكر.

السواحل الشمالية الغربية:

- طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ويوجد شبورة مائية في الصباح الباكر.

شمال الصعيد

- طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، ويوجد شبورة مائية في الصباح الباكر.

جنوب الصعيد

- طقس دافئ ومشمس نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: