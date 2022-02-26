​بعد أزمة إبراهيم عيسى.. بيان برلماني عاجل بتشكيل لجنة وزارية للإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وجه النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، التحية إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، على قراره باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قُدِّمت إلى النيابة العامة ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، وتأكيده أن النيابة ستعلن لاحقًا النتائج عما ستُسفر عنه التحقيقات، موجهاً انتقادات حادة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ لوقوفه صامتاً أمام التجاوزات الخطيرة التي تحدث داخل بعض القنوات الفضائية.

وقال شمس الدين، في بيان عاجل قدمه اليوم السبت، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن العيب ليس في إبراهيم عيسى؛ ولكن في مَن تركوا له أدواتهم الإعلامية ليتحدث فيها حتى ولو كان كلامه ضد الدين والأخلاق والقيم والتقاليد المصرية الأصيلة، مطالباً بمحاكمة أمثال هؤلاء المسؤولين قبل محاكمة المذيعين والإعلاميين الذين يقعون في أخطاء كارثية وصلت إلى حد التشكيك في القرآن الكريم والسنة النبوية.

وأضاف النائب: لم نرَ أو نشاهد في أي إعلام خارجي مثل ما يحدث من فوضى وعشوائية وأخطاء مهنية بالجملة في الإعلام المصري، مطالبًا بضرورة وضع استراتيجية جديدة ومعايير واضحة وحاسمة لكل مَن يعملون بالإعلام المصري، مؤكداً أننا لا نرى داخل العديد من القنوات الفضائية الخاصة ما يمس حقيقة عمل المذيعين ومقدمي البرامج التليفزيونية؛ ولكننا نرى مَن يتحدثون وكأنهم زعماء وزعيمات يتحدثون بلغة عشوائية وركيكة وكلها أخطاء لغوية.

وقال شمس الدين إنه يجب المنع الفوري لخروج أمثال هؤلاء أمام شاشات الفضائيات؛ لأنهم لا يسيئون إلى أنفسهم فقط، وإنما يسيئون إلى مصر وشعبها وإعلامها الذي كان يتربع على عرش الإعلام العربي والإفريقي، مؤكداً أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، لم يعد لهم أي دور سوى الهرولة وراء وسائل الإعلام للشو الإعلامي وإصدار بيانات الإدانة والشجب لبعض الأحداث، وبيانات نعي القامات الإعلامية والصحفية والمشاركة في جنائزهم.

وتابع النائب بأنه يجب إعادة تشكيل هذه الهيئات الثلاث من جديد بعد فشل القائمين عليها في أداء دورهم، مع إعداد تشريعات جديدة لعملهم بما يكفل تحقيق الأهداف لهذه الهيئات، مطالباً الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ قرار فوري لتكون مهمة هذه الهيئات في الوقت الراهن تسيير الأعمال فقط، مع تشكيل لجنة وزارية رفيعة المستوى للإعلام والصحافة المصرية على أن ينضم إليها خبراء ورواد الإعلام والصحافة وأساتذة الجامعات؛ لتكون هي المسؤول الأول عن صياغة استراتيجية جديدة للإعلام والصحافة المصرية.

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