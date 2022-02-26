للمصريين في أوكرانيا.. الهجرة تنشر قائمة بالمنافذ الحدودية الآمنة مع بولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، قائمة بالمنافذ الحدودية الآمنة بين أوكرانيا وبولندا، والتي على المصريين هناك أن يخرجوا من خلالها.

وقالت مكرم، عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك": "أحمد أهو وصل من أوكرانيا على الحدود مع بولندا ومعاه 80 مصريًا، بيطمنا على سلامته، وبيبعت سلام لبلده أثناء الجلسة الحوارية الافتراضية النهارده مع جاليتنا في أوكرانيا".

كما نشرت وزيرة الهجرة، المنافذ الحدودية الآمنة مع رومانيا وبولندا للتوجه إليها، والتي جاءت كالتالي:

لأولادنا في أوكرانيا، توجد 8 منافذ لدخول بولندا

أولًا: المنافذ الأكثر تجهيزًا لكنها تشهد زحامًا شديدًا:

1- من الجانب الأوكراني: Krakowiec

من الجانب البولندي: Korczowa

2- من الجانب الأوكراني: Szeginie

من الجانب البولندي: Medyka

ثانيًا: المنافذ التي لم يرد منها شكاوى زحام:

1- من الجانب الأوكراني: Jagodzin

من الجانب البولندي: Dorohusk

2- من الجانب الأوكراني: Rawa Ruska

من الجانب البولندي: Hrebenne

أرقام طوارئ السفاره المصرية في بولندا:

0048514154166

0048511538378