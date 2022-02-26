سابوا السخان شغال .. قرار جديد في واقعة مصرع عروسين رابع يوم زواج بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

صرحت نيابة الشرابية الجزئية، بدفن جثماني عروسين لقيا مصرعهما خنقا بالغاز داخل مسكنهما، وذلك بعد مرور 4 أيام فقط على زواجهما إثر تسريب غاز أنبوبة.

صرحت النيابة العامةبدفن الجثتين، لعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وكشفت معاينة النيابة العامة أن الزوجين تركا السخان مُشتعل فيما أصيبا باختناق غاز.

كان مسؤول غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقى بلاغا من أحد الأشخاص بالعثور على جثة شقيقه وعروسته داخل شقتهما بمنطقة الشرابية.

انتقلت على الفور قوة أمنية تابعة للقسم لمكان البلاغ وعُثر على جثة "شريف" 27 عامًا، وعروسته جثتين هامدتين.

ورجحت تحريات المباحث أن سبب الوفاة هو اختناقهما بغاز المنزل: "السخان كان مولع والأنبوبة فاضية".

جار اتخاذ الإجراءات القانونية وتستكمل النيابة التحقيق.