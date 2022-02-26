الداخلية: القبض على 201 سائقاً يقودون السيارات تحت تأثير المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

وجهت الإدارة العامة للمرور العديد من الحملات المرورية والانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم بمختلف المحافظات.

أسفرت جهود الحملات، خلال أسبوع، عن ضبط 307 ألف مخالفة مرورية متنوعة. وأسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الكشف عن المواد المخدرة لـ 659 من سائقي حافلات المدارس، وتبين سلبية جميع الحالات.

وبإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 3815 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 201 سائق منهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.