علاقة في الظل وجنين داخل كيس.. فتاة تتخلص من طفل السفاح من شرفة الحمام بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

علاقة آثمة جمعت فتاة عشرينية وسمسار أثمرت عن طفل سفاح تخلصت منه والدته بطريقة مأساوية خشية فضح أمرها.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم الطالبية إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على كيس بداخله رضيع حديث الولادة.

شكل العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية فريق بحث عكف على فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجنين.

تحريات الرائد محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، توصلت إلى أن فتاة في العشرينات ألقت الرضيع من شرفة الحمام بعد ولادته ودون قطع الحبل السري.

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب محمد أشرف معاون مباحث الطالبية من ضبط المتهمة التي أقرت بارتكاب الواقعة بعد حملها سفاحا نتيجة علاقة غير شرعية بسمسار أمكن ضبطه أيضا. تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.