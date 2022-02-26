شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تعلن وصول 81 مصريا على حدود بولندا بعد الخروج من أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، على طمأنه المصريين على الجالية المصرية المتواجدة في أوكرانيا، حيث نشرت صورة لأحد المصريين الذين وصلوا الى الحدود الأوكرانية البولندية استعدادا لعودتهم لمصر بعد اتباعهم تعليمات الخارجية المصرية والتنسيق مع السفارة المصرية في بولندا وأوكرانيا ورومانيا.

ونشرت وزيرة الدولة للهجرة، صورة لأحد المصريين عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، من المكالمة التي أجراها فور وصوله الى الحدود البولندية برفقه 80 مصري، وكتبت "أحمد أهو وصل من أوكرانيا على الحدود مع بولندا ومعاه 80 مصرى، بيطمنا على سلامته، وبيبعت سلام لبلده أثناء الجلسة الحوارية الافتراضية النهارده مع جاليتنا فى أوكرانيا".

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة في البوست الذي نشرته تفاصيل المنافذ التي من المقرر ان يصل لها المصريين في أوكرانيا، وقالت "لأولادنا فى أوكرانيا، فيه 8 منافذ لدخول بولندا، أولا: المنافذ الأكثر تجهيزا لكن عليها زحام شديد:

1. من الجانب الاوكرانى: Krakowiec

من الجانب البولندى: Korczowa

2. من الجانب الاوكرانى: Szeginie

من الجانب البولندى: Medyka

** يحدث الآن صدامات على منفذ Medyka، ينصح بتفادى هذا المنفذ**

ثانيا: المنافذ التى لم يرد منهم شكاوى:

1. من الجانب الاوكرانى: Jagodzin

من الجانب البولندى: Dorohusk

2. من الجانب الاوكرانى: Rawa Ruska

من الجانب البولندى: Hrebenne

أرقام طوارئ السفاره المصرية فى بولندا:

0048514154166

0048511538378

السفارة ترد على المواطنين على مدار 24 ساعة.

يارب السلامة للجميع..