شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعلن تزويد أوكرانيا بـ1500 صاروخ مضاد للدبابات والطائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ألمانيا، عن نيتها لتزويد أوكرانيا بـ 1000 صاروخ مضاد للدبابات والمدرعات، و500 صاروخ "ستينغر" المضاد للطائرات، وذكرت أن الأسلحة سستلم إلى أوكرانيا في أقرب فرصة ممكنة، وذلك وفقا لما أفادت به قناة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

واتهمت وزارة الخارجية الروسية، بعدم وجود اهتمام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بالتسوية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال مستشار وزير الداخلية الأوكراني، إن القوات الروسية تتقدم باتجاه منشأة زابوريزيا النووية، وعلى جانب آخر، قالت السلطات الروسية، إنها دمرت سدا أوكرانيا لإعادة المياه لشبه جزيرة القرم.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضي، حيث تدخل اليوم السبت يومها الثالث على التوالي، وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، عمليات قصف صاروخي روسية استهدفت الأحياء السكنية، وأسفرت عن إصابات مادية وبشرية، وفق بيان للوزارة الدفاع الأوكرانية.

وفشل مجلس الأمن فى تمرير مشروع قرار يدين الأوضاع، حيث أسقط الفيتو الروسى مشروع القرار الأمريكى فى مجلس الأمن، وذلك بعدما تسلم أعضاء مجلس الأمن مشروع القرار بشأن أوكرانيا.

وأكدت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، خلال كلمتها بمجلس الأمن، أن على الجميع أن يعلم أن روسيا اختارت الحرب، موضحة أن مشروع القرار يدين عدوان روسيا ويدعم استقلال أوكرانيا، مضيفه أن روسيا انتهكت القانون الدولي بهجومها على أوكرانيا، مجددة التأكيد على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ودعت روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا فورا.