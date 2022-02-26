شكرا لقرائتكم خبر عن سكاي نيوز: إطلاق صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل سكاي نيوز عربية في العاصمة الأوكرانية، بإطلاق صفارات الإنذار في كييف، فيما أشار إلى أن العاصمة كييف تعيش الآن حظر تجول ليلي.

واتهمت وزارة الخارجية الروسية، بعدم وجود اهتمام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بالتسوية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال مستشار وزير الداخلية الأوكراني، إن القوات الروسية تتقدم باتجاه منشأة زابوريزيا النووية، فيما قالت السلطات الروسية، إنها دمرت سدا أوكرانيا لإعادة المياه لشبه جزيرة القرم.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضي، حيث تدخل اليوم السبت يومها الثالث على التوالي، وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، عمليات قصف صاروخي روسية استهدفت الأحياء السكنية، وأسفرت عن إصابات مادية وبشرية، وفق بيان للوزارة الدفاع الأوكرانية.

وفشل مجلس الأمن فى تمرير مشروع قرار يدين الأوضاع، حيث أسقط الفيتو الروسى مشروع القرار الأمريكى فى مجلس الأمن، وذلك بعدما تسلم أعضاء مجلس الأمن مشروع القرار بشأن أوكرانيا.

وأكدت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، خلال كلمتها بمجلس الأمن، أن على الجميع أن يعلم أن روسيا اختارت الحرب، موضحة أن مشروع القرار يدين عدوان روسيا ويدعم استقلال أوكرانيا، مضيفه أن روسيا انتهكت القانون الدولي بهجومها على أوكرانيا، مجددة التأكيد على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ودعت روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا فورا.

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: أثني على شجاعة الروس الذين تظاهروا ضد الحرب وبوتين، إنه يمكن لروسيا استخدام الفيتو لكن ليس ضد الشعب الأوكراني، متابعة: متحدون خلف أوكرانيا رغم انعدام المسؤولية لدى روسيا، ونددت باستخدام روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن.