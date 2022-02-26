"مصر للطيران" الناقل الرسمى لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة للعام الرابع

القاهرة - سامية سيد - شاركت شركة مصر للطيران بدور الناقل الرسمى لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته السادسة، والذى يقام فى الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجارى، ويتم تنظيمه بدعم من وزارتى الثقافة والسياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة وبرعاية المجلس القومى للمرأة ومحافظة أسوان وجامعة أسوان.

وتحرص مصر للطيران منذ تأسيس مهرجان أسوان على قيامها بدور الناقل الرسمى لمهرجان أسوان، حيث تقوم بتقديم خدماتها المميزة وتسهيلاتها اللازمة لاستضافة ضيوف المهرجان القادمين على مختلف خطوط شبكتها الدولية.

ومن المعروف أن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة يهتم فى المقام الأول بتسليط الضوء على الأفلام المعنية بعرض قضايا المرأة فى مجتمعها، بالإضافة إلى غيرها من الأفلام التى تناقش القضايا الإجتماعية المختلفة.

كما ينظم المهرجان خلال فعالياته برنامج ورش تدريب يضم 255 فتاة وشابًا وطفلًا تمثل الفتيات 70 % منهم ويهدف البرنامج إلى التعريف بكيفية صناعة الفيلم وتقنياته، وكذلك دعم إنتاج أفلام مشروعات تخرج الطلاب التى تتنافس هذا العام للمرة الأولى خلال هذه الدورة للمهرجان.