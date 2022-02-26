شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: تدمير 6 زوارق أوكرانية حاولت مهاجمة سفننا فى البحر الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير 6 زوارق أوكرانية حاولت مهاجمة السفن الروسية فى البحر الأسود بالقرب من جزيرة زمييني.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية بحسب "روسيا اليوم"، نعتقد أن هذه الزوارق كان يتم توجيهها من قبل المسيرات الدرون الأمريكية.

وتواصل القوات الروسية تقدمها على عدة محاور فى إطار الخاصة فى أوكرانيا وسط تصعيد الغرب الضغط الاقتصادى والسياسى على موسكو مقابل جهود لبدء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.