شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة العودة لأرض الوطن.. كيف يخرج المصريون من أوكرانيا بأمان لدول الجوار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى سفارة مصر فى كييف، اهتمامًا كبيرًا ومتابعة لحظة بلحظة لتطورات أوضاع المصريين المقيمين بأوكرانيا، فى ظل الأعمال العسكرية المستمرة فى أراضيها منذ بدء الهجوم الروسى، فجر الخميس الماضى، والمستمرة حتى وقتنا هذا بعد فشل مساعى التفاوض بين روسيا وأوكرانيا.

وعلى مدار الساعة يتوالى نشر البيانات الرسمية من السفارة المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعى، لتوجيه مواطنيها من أجل توفير الخروج الآمن من أوكرانيا إلى دول الجوار فى رحلة العودة إلى أرض الوطن، وذلك لضمان عدم تعرض أى من المصريين للخطر أثناء مغادرة أماكن إقامتهم.

أرقام وإيميل السفارة المصرية فى كييف لتلقى بيانات واستفسارات المواطنين

ودعت السفارة المصرية فى أوكرانيا، مواطنيها، بموافاتها ببيانات التواصل الخاصة بهم (الاسم – رقم الهاتف – العنوان - البريد الإلكترونى ) وذلك عبر البريد الإلكترونى المخصص لهذا الموضوع وهو: - [email protected] ، وذلك حتى يتسنى للسفارة التواصل المباشر فى حالة حدوث أى أزمة أمنية.

وأعلنت السفارة فى كييف، أنها ستخطر المواطنين أولًا بأول بما يُستجد من إرشادات، معلنه عن أرقام ليتواصل المصريين من خلالها مع السفارة، وهذه الأرقام هى ( 380932165877+ - 380732009984+ - 380634779436+ )

السفارة المصرية تحذر من مغادرة المنازل فى المدن الشرقية

وبالنظر إلى خريطة أوكرانيا ومسرح العمليات العسكرية داخل أراضيها، يمكن التعرف على أوجه التحركات الآمنة وتلك الواجب الحذر فيها، حسب بيانات السفارة المصرية، حيث وجهت سفارة القاهرة فى كييف، المصريين المتواجدين فى مدينة خاركوف، والمدن الشرقية، بضرورة الاستمرار فى التزام التواجد فى المنزل أو المخابئ حيث يتم التفاوض على مسار أمن لخروجهم".

وفى تحذير هام، أعلنت السفارة المصرية فى العاصمة الأوكرانية كييف، أن السلطات الأوكرانية، فرضت حظر تجوال من الساعة الخامسة مساء وحتى الثامنة صباحا، ويستمر حتى يوم 28 فبراير، وأى فرد سيتواجد فى الشارع بعد الحظر سيعامل معاملة العدو، لذا نشيد بالمواطنين المصريين الالتزام بذلك.

وأعادة السفارة المصرية فى العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم السبت، تحذيرها من أن الاشتباكات العسكرية لا تسمح بالتحرك من المدن لأن الطرق غير آمنة، مناشدة الجميع الالتزام بتعليمات السفارة وخاصة المقيمين فى المناطق الشرقية فى مدن خاركيف، وخارسون، ودنيبرو.

السفارة تدعو المواطنين فى المدن الغربية بأوكرانيا للتوجه إلى حدود بولندا

أما بالنسبة للمواطنين فى المدن الغربية، والذين لديهم القدرة على التوجه إلى الحدود البولندية، أكدت السفارة المصرية فى كييف، أن السلطات البولندية تسمح بدخول كافة الجنسيات وتمنحهم فيزا 15 يوما للعودة الى أرض الوطن".

وأشارت إلى أن المواطنين المتواجدين على الحدود البولندية الأوكرانية، الذين لديهم مشاكل فى دخول بولندا، يمكنهم التواصل مع السفارة المصرية فى بولندا، على (الرقم +48514154166، واتساب ومكالمات ، أو الرقم +48511538378 ، مكالمات فقط).

السفارة المصرية تدعو مواطنيها فى وسط وجنوب أوكرانيا للبقاء فى المنازل

وفيما يتعلق بالمواطنين المتواجدين فى وسط وجنوب أوكرانيا، طالبتهم سفارة القاهرة، بضرورة الاستمرار فى التواجد بالمنازل لحين هدوء الأوضاع.

سفارة القاهرة تدعو مواطنيها فى المدن الغربية التوجه إلى حدود رومانيا

كما أشارت سفارة القاهرة فى كييف، إلى أنه بالتنسيق مع السفارة المصرية فى رومانيا، تم فتح الحدود بين رومانيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أنه فى ظل التكدس على الحدود البولندية، يمكن الآن تحرك المواطنين فى المدن الغربية الأوكرانية كذلك، للحدود مع رومانيا، ونشرت رقم تليفون الطوارئ الخاص بالسفارة المصرية فى رومانيا +40726164978 لاستخدامه فى حال حدوث أية مشاكل على الحدود الرومانية.

كذلك قالت سفارة مصر فى كييف، إنه "بالتنسيق مع السفارة المصرية فى رومانيا يمكن الآن للمواطنين المصريين المتواجدين فى أوديسا، التوجه إلى نقطة الحدود الرومانية فى مدينة isaccea والدخول إلى رومانيا ومنها إلى مصر وفقا للتعليمات السابق إرسالها".

رومانيا توفر الحماية اللازمة للقادمين إلى مراكز الإيواء

وفى ضوء بدء وصول مجموعات من المواطنين المصريين إلى الأراضى الرومانية قادمين من أوكرانيا، وفى ظل توفير السلطات الرومانية الحماية اللازمة لهم لمدة 24 إلى 48 ساعة من وصولهم بمراكز الإيواء على الحدود، تنصح السفارة بالتوجه إلى العاصمة الرومانية بوخارست فى مجموعات، وينصح باستخدام القطار.

وأشارت السفارة إلى وجود رحلات قطار مباشرة من محطات القطار القريبة من نقطتى الدخول فى isaccea and sighetu marmatiei إلى بوخارست، فى حين يستلزم تغيير القطار فى محطة vadu siret بالنسبة للقادمين من المحطة القريبة من نقطة دخول Siret.

ويستلزم تغيير القطار فى محطة satu mare بالنسبة للقادمين من المحطة القريبة من نقطة الدخول Halmeu، وأشارت السفارة إلى أن الشركة الرومانية Tarom تقوم بتسيير 3 رحلات مباشرة اسبوعيا للقاهرة، كما تقوم الخطوط اليونانية والتركية بتسيير رحلات للقاهرة عبر الدوحة وإسطنبول.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا، فقد أصدرت السلطات الرومانية، قرارا بإعفاء القادمين برا من أوكرانيا إلى رومانيا من الحجر الصحى لمدة 15 يوما، وعليه يمكن الدخول إلى الأراضى الرومانية دون التقيد بالإجراءات المعتادة فى هذا الشأن.

وفى المعتاد تطلب السلطات الرومانية تقديم شهادات EU digital certificate، أو إثبات ورقى أو إلكترونى يفيد تلقيهم التطعيم (تم تحديد صلاحية التطعيم بـ9 أشهر اعتبارا من تاريخ الجرعة الثانية) أو الإصابة بالفيروس والتعافى منه خلال الـ180 يوما السابقة أو إجراء تقديم اختبار PCR سلبى حديث، أى خلال 72 ساعة قبل الوصول).

السفارة المصرية تحذر مواطنيها فى كييف من مغادرة المنازل لخطورة الأوضاع

فيما شددت السفارة المصرية، أنه "على كافة المواطنين المتواجدين فى مدينة كييف، عدم المغامرة بالخروج الآن من المدينة لخطورة الوضع والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع".

السفارة المصرية تعلن التنسيق لدخول مواطنيها إلى أراضى سلوفاكيا

واستمرارًا لتحديد أوجه الخروج من الأراضى الأوكرانية، أوضحت السفارة المصرية فى كييف، أنه "بالتنسيق مع السفارة المصرية فى سلوفاكيا يمكن دخول الحدود السلوفاكية دون تأشيرة"، كما طالبت المواطنين المصريين بإرسال صورة من جواز السفر على رقم طوارئ السفارة فى براتيسلافا حتى يتسنى تسهيل الدخول.

السفارة المصرية تدعو مواطنيها فى أوكرانيا للتوجه إلى حدود المجر

وفى السياق ذاته، أعلنت السفارة المصرية فى بودابست، أن المجر تسمح استثنائيا للقادمين من أوكرانيا بالدخول إلى أراضيها بشرط حمل القادم جواز سفر سارى وإقامة سارية فى أوكرانيا.

وقالت السفارة المصرية، "يمكن عبور الحدود المجرية الأوكرانية من خلال النقاط الحدودية التالية فى المواعيد المحددة على النحو التالي:

-Barabás Közúti Határátkelőhely: 07:00-23:00

-Beregsurány Közúti Határátkelőhely: 00:00-24:00

-Lónya Közúti Határátkelőhely: 07:00-23:00

- Tiszabecs Közúti Határátkelőhely: 00:00-24:00

- Záhony Közúti Határátkelőhely: 00:00-24:00".

وأوضحت السفارة، أنه يمكن فى حالات الطوارئ الخاصة بعبور الحدود الأوكرانية المجرية الاتصال على أرقام الطوارئ بالسفارة، وهي: ( +36 30 708 3220 - +36 30 340 4811 ).

مولدوفا تحدد نقطتى دخول لأراضيها للقادمين من أوكرانيا

كما حددت السلطات فى مولدوفا نقطتى الدخول CAHUL/OANCEA, Giurgiulesti/Galati لاستقبال القادمين إليها من أوكرانيا، كما أن المجال الجوى لمولدوفا مغلق لحين إشعار آخر.

كما أن السلطات المولدوفية ستسمح بدخول القادمين من أوكرانيا فقط فى حالة حملهم تأشيرة دخول لمودلوفا أو تأشيرة دخول لرومانيا (وفى هذه الحالة سيتم منحهم تأشيرة ترانزيت)، أما بالنسبة للقادمين من أوكرانيا غير الحاملين لتأشيرات الدخول المشار إليها، فسيتم استضافتهم فى مراكز تجميع لتوفير الحماية لهم لحين إشعار آخر.

وحددت السفارة المصرية رقم طوارئ للتواصل من خلاله وهو +40 (726) 164 978.