شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية تأمر قواتها بشن هجوم بكافة المحاور بعد رفض كييف التفاوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة الدفاع الروسية، بصدور أوامر لوحدات القوات المسلحة الروسية بشن هجوم فى جميع الاتجاهات، عقب إعلان الرئاسة الأوكرانية رفض التفاوض مع روسيا.

وجاء فى بيان الوزارة: "بالأمس، بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات، تم تعليق الأعمال العدائية النشطة فى الاتجاهات الرئيسية للعملية.. وبعد أن تخلى الجانب الأوكرانى عن عملية التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع الوحدات بتطوير هجوم فى جميع الاتجاهات وفقا لخطة العملية".

وأضاف البيان: "تعمل مجموعات من قوات جمهورية دونيتسك ولوجانسك بدعم نارى من القوات المسلحة الروسية، على تطوير نجاح الهجوم على مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا".

وتواصل القوات الروسية تقدمها على عدة محاور فى إطار الخاصة فى أوكرانيا وسط تصعيد الغرب الضغط الاقتصادى والسياسى على موسكو مقابل جهود لبدء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.