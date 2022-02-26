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غدا.. حلف اليمين للمندوبين المسـاعدين الجدد بمجلس الدولة دفعات 2016-2017-2018

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مجلـس الدولـة، عن ضوابط الحضور لحلف اليمين، المحدد له، غدا الأحد الموافـق 27 فبراير المقبل، لأداء اليمين القانونية للسادة المندوبين المساعدين دفعــــات 2016-2017-2018 المعينـــــــن بـــــــالقرارين الجمهوريين رقمي 46 ، 66 لسنة 2022.

 

ضوابط الحـضـور:

- الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.

- الحضور الساعة التاسعة صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.

- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.

- تحديد المرافقين يتم بطلـب مكتـوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة في موعد غايته الخميس الموافق 24 فبراير

- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

 

إجراءات استكمال التعيين، يتعين إتباع ما يلي:

 

أولا: تقديم المستندات والأوراق التالية:

 

-عدد 5 صورة شخصية حديثة (زي رسمي ، خلفية بيضاء سادة).

-عدد 3 صورة بطاقة الرقم القومي (وجهان – بحجمها الطبيعي).

-إقرار الذمة المالية ( من البريد).

-تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها.

-أصل شهادة بالموقف من التجنيد.

 

ثانيا: مواعيد التقديم:-

 

-تقدم مسوغات التعيين المشار إليها سلفاً يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير وفقاً للتوقيتات التالية:

بالنسبة لخريجي دفعة 2018:-

 

*الساعة 9.00 صباحاً من مسلسل رقم 1 حتی مسلسل رقم 70 بالقرار الجمهوري المعينين به. 

*الساعة 11,00 صباحاً من مسلسل رقـم 71 حتى مسلسل رقم 143بالقرار الجمهوري المعينين به.

 

وبالنسبة لخريجي دفعتی 2016-2017 يكون الحضور الساعة الواحدة ظهراً.

 

ثالثا: يتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لموظفي مكتب رئيس مجلس الدولة بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع بمبنى مجلس الدولة بشارع عصام الدالي بالدقي. 

رابعا: يتعين سرعة استكمال الأوراق والمستندات المشار إليها في الميعاد المحدد والتوقيت المذكور، حتى يتسنى تحديد ميعاد حلف اليمين واستلام العمل.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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