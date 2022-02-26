شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج التي تعد معجزة إلهية ذكرها الله في كتابه العزيز، أرضى بها الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صل الله عليه وسلم، وتثبيتا" له، يعجز أمامها تفكير البشر ولكن يصدقها ويؤمن بها كل ذي قلب سليم.

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان وأن يرزقها الله تعالى من حيث لا تحتسب، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة.