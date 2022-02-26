شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: نهدف للوصول إلى ترجمات صحيحة دقيقة لمعانى القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر
وخلال الاجتماع أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الأوقاف تهدف من خلال مشروعها لترجمة معانى القرآن الكريم إلى توفير ترجمات صحيحة ودقيقة لمعانى القرآن الكريم.
جدير بالذكر، أن وزارة الأوقاف أصدرت (12) ترجمة لمعانى القرآن الكريم على النحو التالي: (اللغة الإنجليزية - اللغة الفرنسية - اللغة الألمانية - اللغة الإسبانية - اللغة الروسية - اللغة الصينية - اللغة الكورية - اللغة الألبانية - اللغة الإندونيسية - اللغة السواحيلية - اللغة الأردية - اللغة اليونانية) ، وأن وزارة الأوقاف تتيح إصداراتها من المنتخب وغيره عبر موقعها الرسمى إلى جانب النسخ المطبوعة ، وذلك تيسيرًا على الراغبين فى الاطلاع على الترجمات الصحيحة لمعانى القرآن الكريم.
ويضم فريق الترجمة إلى اللغة العبرية كلًّا من : الدكتور سعيد عطية مطاوع العميد السابق لكلية اللغات والترجمة ، والدكتور أحمد حسنين مدرس بكلية اللغات والترجمة ورئيس تحرير الأخبار بالخدمة العبرية بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصرى ، والدكتور شريف أحمد عبد العاطى النويشى مدرس اللغة العبرية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر.