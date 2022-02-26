شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام جامعة الدول العربية يسلم جوائز التميز العلمى بمجال البحوث القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم السبت 26 فبراير 2022، الفائزين بالجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه في الوطن العربي بالعلوم القانونية والقضائية، والذي يقام تحت الرعاية المشتركة لكل من رئيس مجلس وزراء لبنان والأمين العام للجامعة في بيروت.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الأمين العام شارك مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان ووزير العدل الحزائري رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب، في تسليم الجوائز للفائزين الثلاثة الأوائل من الجزائر ومصر، وكذلك في تكريم اللجنة العلمية للجائزة والتي تم تشكيلها من أساتذة الجامعات العربية المتخصصين في الشؤون القانونية.

وأكد أبو الغيط، في كلمته خلال الحفل على أهمية هذه المبادرات لكونها تعكس قناعتنا وايماننا بمكانة البحث العلمي وأهميته، وشدد على ضرورة دعمه وزيادة موازنة البحث العلمي، وإعطاء فرصة لجيل الشباب، وإعداده ليكون قادراً على مواجهة تحديات القرن الحالي بما يسمح له بالندية والمنافسة مع المجتمعات الأخرى.