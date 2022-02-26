محافظة القاهرة تزيل منطقة عرب الحصن 2 العشوائية بعد تعويض السكان

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال إزالة منطقة عرب الحصن 2 والتى تعد أحد المناطق العشوائية غير الآمنة بنطاق حى المطرية حيث تضم 127 حالة ما بين سكن ومحلات وورش، وذلك بعد صرف التعويضات اللازمة للأسر المستحقة.

وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة تشهد طفرة غير مسبوقة فى القضاء على العشوائيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية حيث أوشكت على الانتهاء من كل العشوائيات الخطرة ونقل عشرات المناطق غير الآمنة وتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل من خلال مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها ومنها الأسمرات والمحروسة ومعا وأهالينا وروضة السيدة.

كما تفقد محافظ القاهرة أعمال التوسعة الجارية لربط محور مسطرد مع محور الخصوص فى إطار خطة الدولة لفتح محاور جديدة لتيسير حركة المرور.