شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تلتقى عددًا من الرائدات الاجتماعيات فى أسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وإبراهيم لافيا رئيس التعاون الدولى بالاتحاد الأوروبى، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر على لقاء عدد من الرائدات الاجتماعيات فى محافظة أسوان.



وشاركت القباج فى جزء من تدريب الرائدات الاجتماعيات، والذى يتم من خلال برنامج «وعي»، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى على توعية الأسر الأولى بالرعاية بالرسائل التى يحتويها البرنامج، وكذلك حول الأضرار الاجتماعية والصحية الناجمة من تداعيات فيروس كورونا.

وتستهدف تلك الرسائل ترسيخ الوعى الإيجابى نحو كثير من قضايا الاستقرار الأسرى، وإعلاء صحة المرأة والطفـل، وحث المواطنين على العمل، وترشيد الموارد البيئية، وحماية الأطفال والنساء من ممارسات العنف، ومكافحة الإدمان والتعاطى، وغيرها من القضايا ذات الصلة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد استهلت زيارتها لمحافظة أسوان بلقاء عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لمراجعة الموقف التنفيذى، وبالجمعيات الشريكة فى برنامجى «مواطنة»، و«وعي».

وشهد اللقاء التركيز على تنشيط التثقيف والحوار المجتمعى حول موضوعات حقوق الإنسان وتعظيم الوعى الإيجابى فى كثير من القضايا الاجتماعية والخاصة بالاتجاهات والسلوكيات المجتمعية التى تؤثر على سير التنمية.

وجاء هذا اللقاء فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بالدور الذى تقوم به الجمعيات الأهلية لاسيما أنه فى هذا العام 2022، تعمل وزارة التضامن على تعظيم الشراكة مع الجمعيات الأهلية فى كافة المشروعات وتقديم كافة سبل الدعم لمنظمات المجتمع المدنى بشكل عام، وعلى رصد وإبراز جهودهم المبذولة حتى يتم تقدير الخدمات المقدمة فى مقابل الفجوات القائمة فى المجالات المختلفة.