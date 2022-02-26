شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر ببودابست: المجر تسمح دخول أراضيها شرط إقامة سارية بأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفارة المصرية فى بودابست أن المجر تسمح استثنائيا للقادمين من أوكرانيا بالدخول إلى أراضيها بشرط حمل القادم جواز سفر سارى وإقامة سارية فى أوكرانيا.

وقالت السفارة - فى تعميم نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم /السبت/ - "يمكن عبور الحدود المجرية الأوكرانية من خلال النقاط الحدودية التالية فى المواعيد المحددة على النحو التالي:

-Barabás Közúti Határátkelőhely: 07:00-23:00

-Beregsurány Közúti Határátkelőhely: 00:00-24:00

-Lónya Közúti Határátkelőhely: 07:00-23:00

- Tiszabecs Közúti Határátkelőhely: 00:00-24:00

- Záhony Közúti Határátkelőhely: 00:00-24:00".

وأوضحت السفارة أنه يمكن في حالات الطوارئ الخاصة بعبور الحدود الأوكرانية المجرية الاتصال على أرقام الطوارئ بالسفارة، وهي: (+36 30 708 3220

+36 30 340 4811).