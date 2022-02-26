شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة القاهرة بكييف: يمكن للمصريين فى أوكرانيا دخول سلوفاكيا دون تأشيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفارة المصرية في العاصمة الأوكرانية كييف، أن السلطات الأوكرانية، فرضت حظر تجوال من الساعة الخامسة مساء وحتى الثامنة صباحا، ويستمر حتى يوم 28 فبراير، وأى فرد سيتواجد فى الشارع بعد الحظر سيعامل معاملة العدو، لذا نشيد بالمواطنين المصريين الالتزام بذلك".

وأضافت السفارة في بيان: "بالتنسيق مع السفارة المصرية فى سلوفاكيا يمكن دخول الحدود السلوفاكية دون تأشيرة، ويرجى إرسال صورة من جواز السفر على رقم طوارئ السفارة فى براتيسلافا حتى يتسنى تسهيل الدخول".

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضي، حيث تدخل اليوم السبت يومها الثالث على التوالي، وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، عمليات قصف صاروخي روسية استهدفت الأحياء السكنية، وأسفرت عن إصابات مادية وبشرية، وفق بيان للوزارة الدفاع الأوكرانية.