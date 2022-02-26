وزير الرى: مصر تستثمر 100 مليار دولار فى مشروعات المياه حتى عام 2037

القاهرة - سامية سيد - ذكر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية أن مصر ستستثمر فى المياه 100 مليار دولار حتى عام 2037، وهذه الميزانية كانت محددة سلفا بـ50 مليار دولار فقط وتم زيادتها، جاء خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الأعلى للإعلام اليوم السبت بمقر وزارة الرى والموارد المائية.

أضاف وزير الرى، أن مصر تسعى للتعاون مع اثيوبيا لما يصب فى صالح الطرفين وعدم الاضرار بأى منهما موضحا أن مصر لن تفرط فى أى جزء من حصتها فى المياه.

وتابع: "لدينا تحرك كامل فى كافة المستويات لمواجهة أية أخطار تتعلق بالمياه فى مصر مستقبلا".