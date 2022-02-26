شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تمنع الطيران البلغارى والبولندى والتشيكى من التحليق فى أجوائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت روسيا منع الطيران البلغاري والبولندي والتشيكي من التحليق في أجوائها، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز عربية".

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضي، حيث تدخل اليوم السبت يومها الثالث على التوالي، وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، عمليات قصف صاروخي روسية استهدفت الأحياء السكنية، وأسفرت عن إصابات مادية وبشرية، وفق بيان للوزارة الدفاع الأوكرانية.

وفشل مجلس الأمن فى تمرير مشروع قرار يدين الأوضاع، حيث أسقط الفيتو الروسى مشروع القرار الأمريكى فى مجلس الأمن، وذلك بعدما تسلم أعضاء مجلس الأمن مشروع القرار بشأن أوكرانيا.